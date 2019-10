Lelystad sloopt boten die toch al naar de kelder gaan (als de eigenaar niets doet)

Het handhavingsbeleid is niet nieuw. In 2015 lanceerde de gemeente het project ‘Schoon Schip in Lelystadse wateren’. ,,Bedoeld om de overlast en de verloedering te beperken. Het ging toen alleen om bootwrakken, die uit het water werden gehaald. Daarbij moet je denken aan vaartuigen die half of bijna helemaal gezonken zijn of olie lekken’’, aldus Elaine Bezemer van de gemeente.

Afgebladderd



,,Omdat we nog steeds meldingen kregen, zijn we gaan uitbreiden naar vaartuigen die slecht onderhouden en verwaarloosd zijn. Die zijn nog wel vaartuigwaardig, maar zien er niet uit. Bijvoorbeeld omdat er allemaal groene aanslag opzit of waarvan de verf helemaal afgebladderd is.’’

Mis

De gemeente Lelystad heeft inmiddels een goed beeld van de aantallen. Het gaat om inventarisatie van begin mei van pleziervaartuigen in de Gelderse Diep en Larservaart. Daar liggen in totaal 106 boten (88 in het Gelderse Diep en 18 in de Larservaart). Daarvan zijn er 24 slecht onderhouden en 18 pleziervaartuigen in een zeer slechte staat en dan wel half of helemaal gezonken. Met de overige 64 is niet heel veel mis.

,,Als we nu de vaartuigen weg zouden halen, dan kost de gemeente dat ongeveer 10.000 euro. Kijken we naar de slecht onderhouden boten, dan moet je denken aan het dubbele, maar we geven de eigenaren nu de gelegenheid om daar wat aan te doen.’’

Sticker

Na een melding of handhaving door wijkopzichters of BOA's, wordt een sticker op de boot geplakt. Dan moet de eigenaar zelf actie ondernemen. Gebeurt er niets binnen dertien weken, dan haalt de gemeente de boot uit het water, voert ’m af en slaat de boot tijdelijk op. ,,De eigenaar kan het pleziervaartuig terugkrijgen tegen betaling van de gemaakte kosten. Wordt de boot niet opgehaald in die periode, dan wordt die verkocht, eventueel gerecycled of uiteindelijk vernietigd.’’

Is de eigenaar niet te traceren, dan voert de gemeente de boot af en meldt dat op de gemeentelijke website.