Lelystad sluit zomervakantie af met meerdaags ‘strandfeest’: ‘Jeugd wil iets te doen hebben’

Máxima spant de kroon: waterstof­pri­meur in Nederland

Als eerste in Nederland wordt de elektriciteitscentrale van Engie in Lelystad geschikt gemaakt voor energiewinning met waterstof. De ingreep kost vele tientallen miljoenen. Het rendement van de gascentrale, die in 2010 is vernoemd naar koningin Máxima, gaat omhoog naar 60 procent. Dat is een record, volgens Engie.

3 augustus