Lelystad staat stil bij overlijden wethouder Van den Heuvel

Wethouder Van den Heuvel is in de nacht van vrijdagnacht onverwachts overleden. Van den Heuvel was sinds 2014 wethouder in Lelystad. Daarvoor was hij acht jaar raadslid. Donderdag zou hij als SP-wethouder in een nieuwe coalitie starten. Deze dag komt bij een ‘gewone’ raadsvergadering het voorstel tot benoeming van de nieuwe wethouders aan de orde. Zaterdag vindt om 10.00 uur vindt de sobere benoeming plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Wethouders

De nieuwe coalitie in Lelystad bestaat uit de fracties van VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, SP en Mooi Lelystad/Forum voor de Ouderen. Janneke Sparreboom (VVD, zittende wethouder), Jack Schoone (Leefbaar Lelystad), Luc Baaten (InwonersPartij) en Madelon van Noort (Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen) worden voorgedragen om in het college plaats te nemen, is vanmiddag bekendgemaakt. In verband met het overlijden van Van den Heuvel zal er namens de SP op dit moment geen installatie van een wethouder plaatsvinden.

De uitvaart van Van den Heuvel vindt vrijdag in verband met de coronamaatregelen in besloten kring plaats en met een maximum aantal bezoekers. Burgemeester Ina Adema, collegeleden en de fractievoorzitters zijn hierbij aanwezig. Dinsdagavond 7 juli is er een besloten herdenkingsmoment in het stadhuis voor familie en genodigden.

Condoleanceregister

In het stadhuis kan het condoleanceregister worden getekend. Dit kan ook online. Burgemeester Adema tekende maandag als eerste het voor publiek opengestelde condoleanceregister in het stadhuis van Lelystad. Daarna volgden ook de andere collegeleden en nauw betrokken medewerkers. Woensdagavond 1 juli van 19.00 tot 19.45 uur is er, voor wie de uitvaart niet kan bijwonen, gelegenheid om afscheid te nemen van Van den Heuvel en de familie te condoleren in de Ölandhorst.