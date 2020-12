Lelystad verbiedt carbidschieten komende jaarwisseling: ‘Hebben voorbeeldfunctie’

Carbidschieten op oudejaarsdag wordt in Lelystad niet toegestaan. De gemeente wijst vanwege het coronavirus geen schietlocaties aan. Volgens waarnemend burgemeester Henry Meijdam is het onduidelijk of de coronaregels goed kunnen worden nageleefd.

Vorige maand had de gemeente nog besloten om het sportveld van Scholengemeenschap Lelystad aan te wijzen als terrein om voor de jaarwisseling carbid te kunnen schieten. Door de afgekondigde harde lockdown is de situatie in het land echter anders geworden en is volgens burgemeester Meijdam een activiteit als carbidschieten niet in te vullen binnen de huidige regels.

Uitwijken naar carbid

De vrees bij de gemeente is dat mensen vanwege het vuurwerkverbod zouden uitwijken naar carbid en er is niet bekend hoeveel mensen op de activiteit zullen afkomen en of de coronaregels goed kunnen worden nageleefd.

De burgemeester laat weten dat de gemeenten een voorbeeldfunctie hebben bij het navolgen van de coronamaatregelen. ,,Ik vind het jammer dat de traditie van carbidschieten in Lelystad dit jaar onderbroken moet worden. Maar onze eerste verantwoordelijkheid is het terugdringen van het aantal besmettingen met het coronavirus. Daar moeten alle inspanningen op gericht zijn, en helaas past carbidschieten daar niet bij.”

Andere gemeenten

In de provincie Lelystad is het melkbusschieten eerder verboden in Almere. In Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is het carbidschieten vooralsnog wel toegestaan. Vaak mag het alleen op aangewezen locaties.

,,In onze gemeente is carbidschieten niet een volstrekt nieuw fenomeen”, vertelde Noordoostpolder-burgemeester Jan Westmaas vlak voor de afkondiging van de lockdown. ,,Het zou het laatste zijn waarvan ik zeg dat we dit niet moeten gaan doen.”