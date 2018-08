Lelystad waarschuwt inwoners: geen natte doekjes in riool

Natte doekjes, maandverband en vet horen niet in het riool. Die reprimande krijgen 150 huishoudens in De Landerijen in Lelystad. In hun wijk zit de riolering regelmatig verstopt.

,,Begin deze maand waren wij een volle dag bezig met het verhelpen van een storing aan een rioolgemaal. Voor ons aanleiding om in de buurt een brief rond te sturen om bewoners op het probleem te wijzen", zegt Dick Nauta, woordvoerder bij de gemeente Lelystad.

Verstoppingen

Volgens Nauta zijn er regelmatig storingen in het Lelystadse riool. Al kan hij geen aantal geven. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn, stelt Nauta. ,,De afwatering hoopt zich op, wat tot verstoppingen leidt. Het gevolg is dat in de huizen toiletten of doucheputjes overstromen of dat de woningen worden afgesloten van het riool tot het probleem is verholpen. Dan kun je niet, bijvoorbeeld, de vaatwasser aanzetten."

Bij een storing loopt meestal de pomp in het rioolgemaal vast. De oorzaak is materiaal dat niet in het riool thuishoort. Grootste boosdoeners zijn natte doekjes. Die klitten aan elkaar vast, wentelen zich om de pomp, waardoor deze vastloopt. De storing kan alleen verholpen worden door de pomp uit het riool te halen en de onderdelen schoon te maken. Een klus die al snel honderden euro's kost. Maandverband en vet staan ook in de top drie van rioolverstoppers.

Vuilnisemmer