Lelystad zet coaches in om inwoners met energiearmoede te helpen

Hondje Luna vindt gehaktbal­le­tjes met mogelijk gif erin: ‘Ze moest ongelofe­lijk overgeven’

Corine Spaans (64) liep met haar 1,5 jaar oude hondje Luna een blokje om, even later werd het dier plotseling erg ziek. In de bosjes vlak bij haar huis, aan de Archipel in Lelystad, zag ze balletjes vlees met mogelijk rattengif erin.

20 oktober