Lelystad zet kikkers Cas en Coco in om kinderen beter te leren zwemmen

Wekelijks zwemmen ruim 1200 kinderen in zwembad De Koploper voor hun zwemdiploma A, B en C. Toch ziet Sportbedrijf Lelystad dat de kinderen na zwemdiploma A stoppen, omdat vaak gedacht wordt dat kinderen dan al zwemveilig zijn. ,,Met alleen A kunnen kinderen veilig en zelfstandig van een glijbaan af”, zegt Chantal Bleeker, manager Exploitatie Sportaccommodaties.

,,Met B kun je van een glijbaan met een stroomversnelling en pas bij C kunnen kinderen zich redden in het buitenwater. Met het nieuw ontwikkelde zwemlesconcept met karakters Cas en Coco willen we kinderen motiveren om door te gaan voor zwemdiploma B en C en daarmee beter te worden in zwemmen.”

Verhalenboek

Vanaf de eerste zwemles tot het behalen van het C-diploma nemen tweelingkikkers Cas en Coco de kinderen mee op avontuur, zowel thuis als in het zwembad. Thuis met het speciale verhalenboek dat de kinderen bij de start van de zwemlessen ontvangen. In het zwembad door het verzamelen van munten bij het behalen van de verschillende niveaus.

,,Uiteindelijk vormen alle munten een woord én is in het boek een speciale opbergplek voor de diploma’s”, zegt Bleeker. Het behalen van diploma’s is en blijft een mijlpaal voor kinderen en hun ouders of verzorgers. Zo hopen we kinderen te stimuleren en een mooi bewaarboek te hebben.”

Opgroeien in Lelystad

Wethouder Rinze Broekema vindt het belangrijk dat alle kinderen zich in een ‘waterstad’ als Lelystad kunnen redden in het water. ,,De zwemdiploma’s A, B en C zijn wat mij betreft de belangrijkste diploma’s die je als kind moet halen. Het gaat om zwemveiligheid en het vertrouwen dat kinderen hierdoor krijgen om met vriendjes en vriendinnetjes veilig en lekker te kunnen gaan zwemmen.”