Lelystad zet zich in tegen eenzaamheid met conferentie in De Pijler

Peter (45) uit Lelystad moet cel in na stalking exen met g­ps-trac­kers en verkrach­ting

De 45-jarige Peter J. uit Lelystad moet vier jaar de cel in en komt daarna ook nog lang onder intensief toezicht te staan. Hij is dinsdag door de rechtbank schuldig bevonden aan stalking, bedreiging, vernieling brandstichting, diefstal en verkrachting. Hij had daarnaast verboden vuurwapens in bezit.

27 september