Lelystads helikopterbedrijf had bekende dj wél mogen afzetten in Utrecht: dwangsom van tafel

De gemeente Utrecht had niet mogen verhinderen dat het helikopterbedrif HeliCentre uit Lelystad een bekende dj kon afzetten voor een muziekfestival. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald.

Een dj gaf in juli 2018 opdracht aan HeliCentre om hem af te zetten aan de Mercatorlaan in Utrecht. Vanaf daar zou hij dan per auto naar een festival in Best reizen. HeliCentre meldde twee dagen voor de afgesproken datum dat het met een helikopter in Utrecht ging landen. De directeur van het HeliCentre raakte vervolgens in conflict met de stad omdat hij niet wilde uitleggen wat zijn helikopters moesten in het Utrechtse.

Dwangsom

De gemeente wilde toch uitleg en weigerde daarom de vlucht met de dj. De gemeente houdt commerciële helikoptervluchten zoveel mogelijk tegen en zette ook direct een dwangsom van 50.000 euro op een volgende vlucht. Een helikoptervlucht was volgens Utrecht een evenement waarvoor de burgemeester toestemming moest geven. Landen en opstijgen zou ook in strijd zijn met het bestemmingsplan en bovendien te veel tijd in beslag nemen en daardoor voor te veel overlast zorgen.

Taxi in de lucht

Het schrappen van de vlucht kostte HeliCentre veel geld. Bovendien wilde het bedrijf dat de eventuele toekomstige dwangsom van tafel zou gaan. Daarom stapte het naar de rechter. HeliCentre was overtuigd dat het Utrechtse bestemmingsplan helikopterlandingen toestaat en toestemming vragen daarom overbodig is. ‘Een helikoptervlucht is een taxi in de lucht en geen evenement, waar de burgemeester speciaal toestemming voor moet geven’, betoogde de raadsman van het Lelystadse bedrijf enkele weken geleden bij de rechtszitting.

Evenement