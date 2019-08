Lelystads helikopterbedrijf mocht DJ niet ophalen

SP Flevoland houdt demonstra­tie voor complete ziekenhuis­zorg

8 augustus De SP in Flevoland is een demonstratie aan het organiseren voor het behoud van 24 uurs spoedeisende hulp en acute verloskunde in het ziekenhuis in Lelystad. De partij grijpt een gezamenlijke vergadering van gemeenteraden en Provinciale Staten over het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’ aan om hierop aan te dringen. Ze roept Flevolanders op 27 augustus om 18:30 uur massaal aanwezig te zijn bij het Provinciehuis in Lelystad.