Lelystadse eerwraakverdachte blijft langer in voorarrest

De rechtbank in de streng beveiligde bunker in Amsterdam heeft donderdag het voorarrest verlengd van de 26-jarige Dilshad K. uit Lelystad. K. wordt verdacht van een dubbele poging tot moord. Hij heeft in februari bij de rechtbank in Lelystad op zijn zus en haar vriend geschoten. Het stel had kort daarvoor in bij de rechter een verklaring afgelegd.