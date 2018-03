Lelystadse Jessica (22) wil RollerCoasterGirl van Duitsland worden

MackRides, de grootste achtbaanfabrikant van Duitsland is op zoek naar een model/influencer voor de eigen social media, ofwel een RollerCoasterGirl die vlogt over rollercoasters. Achtbanen dus. Pakweg 200 jonge vrouwen uit heel Europa schreven zich in. De top 10 is net bekendgemaakt en de Lelystadse journaliste Jessica vormt samen met een Française en twee Zwitserse meiden de niet-Duitse inbreng.

Magische plek

Jessica omschrijft zichzelf als een meisje met 'a need for speed'. Ze is al van kleins af aan gek op attractieparken. ,,Een magische plek waar alles mogelijk is en waar iedereen voortdurend lacht." Dus als ze ook maar even de kans krijgt, gaat ze naar een attractiepark. Liefst iedere dag. Dat heeft ze overigens niet van haar ouders. ,,Vroeger wilde ik ook al heel graag in een achtbaan, maar mijn ouders durfden nooit met mij mee. Zat ik er in mijn eentje in. Van hun heb ik de liefde voor achtbanen echt niet gekregen."



Tot 21 maart kan het publiek zijn stem uitbrengen. De top 6 gaat vervolgens een week lang door Europa reizen voor de ParkTour. Uit die zes overgebleven kandidaten wordt de winnaar gekozen.