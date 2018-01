Lelystadse wethouder wint Dwarsverkiezing 'Beste Bestuurder 2017'

27 procent

De 'beste bestuurder' in kwestie is nog een beetje beduusd. ,,Ik was al zeer verbaasd over de nominatie. Heel bijzonder dat ik nu heb gewonnen", zegt ze tussen twee overleggen door. Ze ziet de verkiezing als 'erkenning voor het harde werken van de afgelopen tijd en een mooie opsteker'. ,,Duurzaamheid is geen gemakkelijk onderwerp. Dan is het mooi dat wordt gezien dat we echt iets hebben bereikt in Lelystad." Ze haast zich overigens te zeggen dat dit niet haar verdienste alleen is. ,,Dit hebben we samen gedaan."