Lelystadse winkelier zamelt geld in voor overvalbestendige kassa

„Ik heb net twee nieuwe zaken geopend, dus het zit er nu even niet meer in. Zeker niet in coronatijd”, zegt Riecker. Tienduizend euro moet zo’n speciale kassa – eigenlijk meer een kluis – kosten. Hij kwam het tegen tijdens zijn vakantie in Spanje. „Je rekent af bij een soort elektrisch mannetje. Die stopt het geld direct in een kluis en geeft eventueel wisselgeld terug. Niemand kan er bij, ook het personeel niet. De winkelier waarmee ik er over sprak heeft sinds hij het systeem gebruikt nul overvallen gehad.”