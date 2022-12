Lelystadse woont in zwaar vervuilde woning, politie grijpt in: 'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

Een vrouw van begin vijftig is vorige week in een zwaar vervuilde woning in Lelystad aangetroffen. Ze leefde daar met haar vijf honden. De politie spreekt van een schrijnende situatie. De gemeente heeft de woning onbewoonbaar verklaard. De huisdieren zijn in beslag genomen.

,,Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Overal lag afval in de woning, in de breedste zin van het woord. In het huis in de wijk Boswijk liepen vijf honden rond en hun uitwerpselen lagen overal’’, vertelt wijkagent Jurion Veenstra. Ook de tuin van de vrouw liet te wensen over. Dat vormde in eerste instantie de aanleiding voor een bezoek van de politie.

,,De woningbouwvereniging wilde graag met de vrouw praten over de aanblik van haar woning maar kon geen contact met haar krijgen. Daarna zijn wij ingeschakeld. We zijn met haar in gesprek gegaan en kwamen tot de ontdekking dat het een erg schrijnende situatie was waar ze in verkeerde”, aldus Veenstra.

Zorgelijke leefomgeving

Volgens de politie was de leefomgeving van de dieren zorgelijk. ,,Dat zat meer in de omgeving dan in de toestand van de honden. Ze zijn meegenomen door medewerkers van de dierenambulance. Zeker is dat een aantal honden niet terugkeert naar de vrouw.”

De gemeente Lelystad heeft de woning gesloten voor een periode van twee weken. ,,Deze termijn wordt gebruikt om de vrouw bij te staan en de juiste hulp te bieden. Het kon helaas niet anders. De bewoonster heeft tijdelijk vervangende woonruimte gekregen van de woningbouwcorporatie.” De vervuilde woning wordt gereinigd. Onduidelijk is of de vrouw daar ook weer naar terug gaat.