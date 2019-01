Lelystedeling (31) hoort werkstraf eisen voor misbruiken stiefdochter (16)

Ongeloofwaardig

Kwetsbaar

De aanklager vertelde dat het meisje aan verschillende mensen heeft verteld wat haar die bewuste nacht was overkomen en dat haar verhaal in grote lijnen steeds hetzelfde was. ,,We hebben het hier over een kwetsbaar meisje, dat uit huis is geplaatst. Een meisje dat op een feestje in Lelystad komt, zich beroerd voelt en dan uit pure nood naar haar moeder gaat, die vlakbij woont. De verdachte heeft misbruik van de situatie gemaakt.’’