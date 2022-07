Lelystedeling (74) gaat de weg op, maar dat was juist níét de bedoeling

Grote batterij in Lelystad als oplossing voor krapte stroomnet: ‘We willen overbelas­ting voorkomen’

Wat te doen aan de grote krapte op het elektriciteitsnet? In Lelystad is een oplossing in de maak. Een ‘grote batterij’ bij een zonnepark moet voor enige lucht zorgen. ,,Hierdoor krijgen meer partijen toegang tot het net.’’

12 juli