Lelystedeling cel in voor verkrachting 12-jarig meisje

Oostvaar­ders­plas­sen verdeelt politiek: 'Ideale oplossing is er simpelweg niet'

28 juni Zo verdeeld als de samenleving is over de Oostvaardersplassen - en dan met name over de omgang met de grote grazers in het gebied - zo verdeeld is ook de Flevolandse politiek. D66-Statenlid Shasta Rötscheid vatte het gisteravond kernachtig samen: ,,Er is simpelweg geen ideale oplossing die alle partijen tevreden stelt.”