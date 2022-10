Lelystedeling die vast zit in zaak Gerrie Revers verdacht van moord of doodslag

Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland afgelopen donderdag bepaald. De termijn van negentig dagen is de maximale verlenging die de rechtbank kan opleggen. De man uit Lelystad is op 13 september in zijn woonplaats opgepakt na verschillende invallen van de politie.

Poolshoogte

De 77-jarige Gerrie Revers werd op zaterdag 28 mei in haar huis gevonden. Haar zoon had aan de bel getrokken toen hij zijn moeder niet kon bereiken. Een buurman ging poolshoogte nemen en vond de dame in haar woning. Ze was overleden.