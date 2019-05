Lelystedeling in hongerstaking: ‘Ik ga pas eten als de burgemeester mijn eisen inwilligt’

VideoMarco Raúl Yard uit Lelystad is sinds vorige week in hongerstaking. Hij nam dinsdag plaats voor het stadhuis. ,,Ik ga pas eten als de burgemeester mijn eisen inwilligt’’.

Hij plukt aan zijn jeans. Zijn broek zit losser, hij vermagert. Hij voelt zich redelijk. Het is zijn zevende dag in hongerstaking en zijn lichaam begint eraan te wennen. ,,De eerste dagen had ik maagkrampen. Die zijn afgenomen.’’

Bijbel

Het is dinsdagmorgen even na negenen en Yard (59) zit op een bankje op het Stadhuisplein in Lelystad. Naast hem ligt een bijbel, op een handkarretje aan zijn voeten staat een bordje met ‘Hongerstaking’ en twee citaten van Martin Luther King, een van zijn helden. Hij zit schuin tegenover de ingang van het stadhuis. De gemeente, dáár heeft hij het al jaren mee aan de stok. ,,Ik blijf naar het plein komen. Ik ga pas eten als de burgemeester mijn eisen inwilligt’’, zegt hij strijdvaardig.

Concreet: hij verlangt dat de gemeente meewerkt aan zijn plan om de verkorte lerarenopleiding aan de Universiteit van Utrecht te doen. Yard, naar eigen zeggen afgestudeerd monetair econoom, wil leraar economie worden. ,,Ik hoef geen gift, ik betaal de lening terug als ik een baan heb. Daar is de afdeling WIZ (Werk, Inkomen en Zorg) toch voor?’’ Volgens Yard heeft Lelystad niet gereageerd op zich verzoek. Wel werd zijn uitkering ingekort omdat hij het project ‘Lelystad verbindt talenten’ verliet.

Hij wil zo graag aan het werk in zijn vakgebied, zegt hij. ,,Na mijn afstuderen in 1987 heb ik honderden sollicitaties gestuurd, maar ik kwam nergens binnen.’’ Hij werkte wel, maar onder zijn niveau. Zo was Yard ‘treindienstleider’ bij de NS, maakte hij vliegtuigen schoon en deed hij productiewerk. Zijn niet-westerse achtergrond staat een mooie carrière in de weg, zegt hij. ,,Bij de NS zeiden ze: je moet niet op je cv zetten dat je een Surinamer bent’’.

Is het alleen maar de schuld van anderen? Hij geeft toe dat hij niet de makkelijkste is. ,,Ik heb karakter, ja. Maar is dat een verkeerde eigenschap?’’ Wel heeft hij er spijt van dat hij een medewerker van de gemeente ‘onheus’ heeft bejegend. ,,Daar heb ik tot twee keer toe mijn excuses voor aangeboden’’.

Quote We proberen met hem in contact te komen, maar hij reageert nergens op Woordvoerster gemeente