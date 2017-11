Lelystedeling krijgt werkstraf na opmerking in zwartepietendiscussie

Vanwege een opmerking over 'lui zweet' in de zwartepietendiscussie, is de 31-jarige Sietse P. uit Lelystad maandag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 40 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De politierechter vond dat de Lelystedeling zich onnodig grievend heeft uitgelaten over een bevolkingsgroep.