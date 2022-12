Lelystedeling ontkent dreiging met wapen, maar politie vindt in zijn auto toch een ploertendoder

Grote stroomsto­ring Flevoland begint met argeloos omzetten schakelaar: ‘Niet 0 maar 150.000 volt’

Een bizarre combinatie van factoren is de oorzaak van de grote stroomstoring in Flevoland op 2 september. Het begint met een schakelfout in Dronten waarna op twee punten de beveiliging faalt. Overigens scheelt het maar een haartje of de storing, die 300.000 huishoudens treft en tot 800 schadeclaims leidt, vindt nooit plaats. Dertig peperdure seconden, om precies te zijn.

