Lelystedeling Van Buren bij laatste twee Worlds Fastest Gamer

Van Buren vecht al een week in het Engelse Wokin voor de gewilde plek in de renstal van McLaren. De wedstrijd begon met elf racers van over de hele wereld, die zich op verschillende gebieden moeten bewijzen. Natuurlijk staan hun rijvaardigheden in de simulators centraal, maar ook fysieke en mentale tests maken deel uit van de selectiecriteria. McLaren zoekt iemand die niet alleen snel op het virtuele circuit is, maar ook gedurende lange tijd geconcentreerd kan blijven en data kan analyseren. Data die later door de teams van McLaren kan worden vertaald om prestaties op het echte circuit te blijven verbeteren.