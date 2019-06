Lelystedeling veroordeeld voor jarenlang stalken schoonzus

Wat doet deze nieuwe exotische mug in Lelystad?

14:41 De Aedes flavopictus mug is aangetroffen in een muggenval in de gemeente Lelystad. Het gaat om één exemplaar en de NVWA heeft geen enkel idee hoe die mug hier gekomen is. Het is de eerste keer dat deze mug buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied (Japan en Korea) is aangetroffen.