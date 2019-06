Lelystedelinge waakte tevergeefs bij zwanenfamilie: ‘Alsof mijn eigen kinderen zijn gestolen’

Spookrij­der geboeid afgevoerd uit middenberm A6 na verzet tegen agenten

8 juni Vanwege ‘levensgevaarlijk rijgedrag’ is zaterdagmiddag op de A6 een automobilist aangehouden. De man was kort daarvoor spookrijdend over de snelweg gegaan tussen Emmeloord en Lelystad. Hij zag zijn fout zelf in en parkeerde zijn wagen langs de kant van de weg. Hij was het mogelijk daarom niet eens met zijn aanhouding door de inmiddels gearriveerde politie en verzette zich. Even later werd hij door de politie in de middenberm geboeid en daarna meegenomen naar het politiebureau.