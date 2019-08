Lelystedelingen tevreden over uitvoering Wmo

Zaak opnieuw uitgesteld: verdachte steekpar­tij in jeugdgevan­ge­nis moet worden onderzocht

13 augustus De rechtszaak over een steekpartij vorig jaar december in jeugdgevangenis Intermezzo in Lelystad, is opnieuw uitgesteld. De verdachte weigerde mee te werken aan een onderzoek door een psycholoog en een psychiater. Hij moet nu verplicht naar het Pieter Baan Centrum (PBC).