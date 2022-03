Liander: ‘Vorig jaar 239 hennepkwekerijen ontdekt in Flevoland en Gelderland, een fractie van het totaal’

Grond in Klein Nooten in Lelystad wordt bouwrijp gemaakt, ontwikke­laars kunnen zich inschrij­ven

Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor kavels in Klein Nooten, het jongste stukje in de wijk Warande in Lelystad. De grond wordt er bouwrijp gemaakt. Zodra dit gereed is, kan er in 2023 gebouwd worden. Er moeten woningen komen in een landelijk dorpse bouwstijl.

10 maart