Ligt oplossing voor problemen in landbouw in Lelystad? De boerderij van de toekomst is in elk geval niet vies van onze poep en pies

Tbs-kli­niek van ontsnapte misbruik­ver­dach­te Lelystad ligt al langer onder vuur: ‘Grove fouten gemaakt’

19 september De ontsnapping van de tbs’er die maandag in Lelystad vermoedelijk een vrouw misbruikte, is niet het eerste incident rond de Oostvaarderskliniek in Almere. De tbs-kliniek krijgt er in nog niet verschenen rapporten flink van langs als het gaat om patiënten die met verlof gaan. ,,De conclusies zijn spijkerhard.”