Lintje voor echtpaar dat kookt bij de Inloop Lelystad

Vraag bij het nieuws Politie stopt ermee, maar hoe succesvol was Amber Alert in Oost-Nederland?

3 april Directeur Frank Hoen van Amber Alert is woedend omdat de politie in juli stopt met het gebruik van de alerts. Het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat in levensgevaar dreigt, gaat verder via Burgernet. Hoeveel alerts zijn afgelopen jaren uitgegaan en welke kinderen in Oost-Nederland zijn dankzij zo’n melding teruggevonden?