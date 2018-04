LIVE: Actievoerder op de knieën voor de gedeputeerde

videoRond de Oostvaardersplassen heeft zich een flinke groep agenten verzameld als voorbereiding op twee demonstraties die daar vandaag gehouden worden vanwege het beleid in het gebied. Volg hier onder de actuele ontwikkelingen in ons live-blog.

Volledig scherm Agenten in afwachting van wat komen gaat. © Herman van Oost

14.59 u. - Protestleider Bas Metsenmaeker heeft onder het toeziend oog van pers en veel publiek voor het provinciehuis van Flevoland in Lelystad een kort gesprek met gedeputeerde Harold Hofstra. Metsenmaekers wil dat de politiek direct ingrijpt en het dierenleed stopt. Hofstra laat weten dat de demonstranten nog even geduld moeten hebben. 25 april is het rapport van de commissie van geel klaar. Gedeputeerde staten wacht de uitkomsten van dat onderzoek af. Metsenmaekers ging overigens op de knieën voor de gedeputeerde en smeekte hem in te grijpen 'voor de dieren'. Een stoet van 250 auto's trekt nu toeterend langs provinciehuis.

Volledig scherm Bas Metsenmaeker heeft voor het provinciehuis van Flevoland in Lelystad een kort gesprek met gedeputeerde Harold Hofstra. © Paolo Laconi

14.08 u. - Vanaf het gebied bij de Oostvaardersplassen gaat de stoet nu richting het provinciehuis in Lelystad. Een aantal activisten heeft daar een gesprek met de gedeputeerde. Zeven agenten wachten de komst van de demonstranten af.

Volledig scherm Agenten wachten bij het provinciehuis op de tweede groep demonstranten. © Paolo Laconi

13.51 u - Petra van der Burg (22) uit Groningen werkt als vrijwilliger voor de Dierenambulance. 'Ik heb geld gespaard om hier bij te zijn. Ik wil de mensen en de dieren hier een hart onder de riem steken. Hopelijk luistert de politiek. Dit hartverscheurende leed moet stoppen. Meteen!"

Volledig scherm Petra van der Burg (22) uit Groningen. © Paolo Laconi

13.23 u. - Er zijn net honderden bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de gestorven dieren. Ook is een minuut stilte gehouden.

13.05 u . - De stille tocht zit er op. Voorhoede van de groep heeft een kruis gelegd bij provinciehuis ter nagedachtenis van de dieren in de Oostvaardersplassen. Het kruis is van de voedergroep de Dukes. Die heeft zich vernoemd naar de Dukes of Hazards, die kwamen op voor mens en dier. ,,Dat doen wij ook", zegt Anja Dijkstra. Het kruis wordt neergelegd bij de Oostvaardersplassen.

Volledig scherm Het kruis bij het Provinciehuis. © Inge Blankvoort

13.04 u. - Nu gaat het publiek mediteren. Onder leiding van de volgende spreker. 'Maak contact met moeder aarde. Als je stevig staat, bedenk je dat je vanuit je hart licht gaat sturen naar de dieren, alle liefde, zodat ze voelen dat we er zijn.' De meeste mensen doen mee.

Volledig scherm De meditatie bij de Oostvaardersplassen. © Paolo Laconi

12.45 u. - De woede leidt tot allerlei creatieve uitingen.

Volledig scherm Tekening van een lijdend hert. © Inge Blankvoort

12.41 u. - Nu enkele toespraken vanaf een paardentrailer. Publiek schreeuwt en klapt als spreker zegt: 'stop het leed dat obp heet'. Actievoerders zijn serieus en boos, maar sfeer is verder ontspannen. Aantal agenten te voet en de paard houden op afstand toezicht.

12.40 u. - Demonstreren in Nederland: De wc's staan klaar voor de deelnemers.

Volledig scherm De wc's staan klaar voor de demonstranten. © Tiffany Frasa

12.21 u. - Actievoerders komen overal vandaan, zoals Hetty Witteveen uit Nijverdal. ,,Omdat het moet", zegt ze. ,,Het kan zo niet langer."

12.19 u. - De verzamelde groep demonstranten bij de Oostvaardersplassen.

Volledig scherm De demonstranten bij de Oostvaardersplassen. © Paolo Laconi

12.15 u. - De tocht bij het provinciehuis is begonnen. Een lint van 100 meter maakt een rondje rond het provincie huis. Veel witte bloemen. Veel mensen zijn in het zwart gekomen op verzoek van de organisatie.

12. 07 u. - Organisator van de actie is Bas Metsenmaekers, oud hoefsmid uit Aalsmeer. Hij eist namens de actiegroepen dat het afschieten per direct stopt, dat het bijvoeren blijft doorgaan tot er weer voldoende voedsel is en dat op de lange termijn de Oostvaardersplassen verder gaat met een veel kleinere populatie grote grazers, zodat onnodig hongerlijden verleden tijd is. ,,Dit is de laatste protestactie waarbij ik garandeer dat alles vreedzaam verloopt", zegt Metsenmaekers. ,,Als de provincie nu nog niet luistert dan trek ik mijn handen er vanaf en zoeken ze het maar uit. Hoe het dan verder gaat, daar kan ik alleen maar over speculeren. De emoties zijn groot bij veel actievoerders."

12.04 u. - Er was aangekondigd dat er zo'n honderd mensen zouden komen bij het protest bij het provinciehuis. Dat aantal is er nu.

Volledig scherm Demonstranten bij het provinciehuis. © Inge Blankvoort

12.03 u. - Zo'n 100 mensen hebben zich verzameld onderaan de Knardijk bij de Oostvaardersplassen om te protesteren tegen het 'crepeerbeleid' in het natuurgebied. Veel spandoeken met teksten als 'OVP weg ermee'. Er volgen zo enkele toespraken, er worden bloemen gelegd voor 'de duizenden dieren die zijn verhongerd de afgelopen jaren', daarna gaat het in colonne naar het provinciehuis in Lelystad en volgt een gesprek met gedeputeerde Hofstra. Na dat gesprek en petite comite gaat het via snelweg A6 naar Almere, waarna de colonne uit elkaar gaat. De actievoerders eisen van de gedeputeerde een plek aan de overlegtafel.

11.42 u. - Het is nog rustig bij het provinciehuis in Lelystad. Daar hebben zich een kleine twintig demonstranten verzameld.

Volledig scherm Demonstranten bij het provinciehuis. © Inge Blankvoort

11.41 u. Demonstranten hebben niet alleen spandoeken maar ook foto's meegenomen om uiting te geven aan hun ongenoegen.