LIVE: Drie rechters buigen zich over ‘dildo-grap’ bij provinciehuis Flevoland

Groot deel kudde konikpaar­den in Oostvaar­ders­veld wordt verplaatst

3 januari Ongeveer zestig van de ruim negentig konikpaarden in de Oostvaardersveld worden binnenkort verplaatst. Ze worden uitgezet in andere natuurgebieden in Nederland, dat meldt Staatsbosbeheer in de Boswachtersblog. Er is voor de huidige populatie nu niet genoeg voedsel.