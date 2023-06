LIVE finale play-offs | Almere City bijna zeker van historische promotie, FC Emmen heeft nog drie goals nodig

Grote commotie én misverstan­den over fietsen­plan voor azc in Dronten: ‘Bij menswaar­dig bestaan hoort vervoermid­del’

Grote commotie over het fietsenplan van de gemeenten Dronten en Kampen en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Social media ontploffen en ook landelijke politici reageren cynisch of ronduit boos. Toch ligt het iets anders dan veel mensen denken. Vijf vragen over een project dat alleen nog maar op papier bestaat.