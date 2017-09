Live: Kamer kiest tussen Dijksma en Oost-Nederland

Schiet de Tweede Kamer Oost-Nederland te hulp? Dat is de grote vraag als de Vaste Kamercommissie voor luchtvaart vanmiddag verder debatteert over de omstreden vliegroutes van Lelystad Airport en de toekomst van vliegveld Teuge.

- Het debat is hieronder te volgen in ons live-blog -

In het eerste deel van het debat, vorige week woensdag, bleek een meerderheid van de partijen in de Kamer voorstander van een versnelde herindeling van het luchtruim. Hierdoor kunnen de veel bekritiseerde lage vliegroutes van Lelystad Airport eerder omhoog en zal de overlast voor inwoners van Overijssel en Gelderland korter duren.

@BarbaraVVD vraagt net als andere partijen aandacht voor toekomstmogelijkheden vliegveld Teuge. #vliegroutes #LelystadAirport — Ruben van der Scheer (@rvdscheer) 28 september 2017

14:50 - VVD-Kamerlid Barbare Visser wil een tussenoplossing voor Teuge, en legt zich neer bij de boodschap van Dijksma dat het Teugse alternatief niet kan. De VVD wil dat wordt voorkomen dat Teuge Airport kopje onder gaat in de paar jaar tot de herindeling van het luchtruim is voltooid.

14:41 Bisschop vindt dat de alternatieve route van Teuge in de brief van Dijksma 'wat al te gemakkelijk is afgeserveerd'. Hij pleit voor meer onderzoek naar die route.

14:39 Roelof Bisschop van de SGP vraagt de staatssecretaris waarom Lelystad Airport ,,per se op 1 april 2019 open moet?''

14:33 ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wil dat er ruimte is voor nieuwe zienswijzen, met daarin mogelijke verbeteringen.

Net als alle andere Kamerleden die tot nu toe aan het woord kwamen, zegt Bruins begrip te hebben voor de bezorgdheid bij burgers. Hij voegt eraan toe dat het ,,in de communicatie niet goed is gegaan." Hij verwacht dat dat vanaf nu beter gaat.

Bruins, Dion Graus (PVV) en andere Kamerleden zeggen honderden mailtjes per uur te hebben ontvangen van boze en bezorgde burgers. Die zijn mede het gevolg van een zo genoemde mailbom. Tijdens de informatiebijeenkomst werden honderden A4'tjes verspreid met daarop de e-mailadressen van de Kamerleden en een voorbeeldtekst. Dat gebeurde ook via sociale media.

14:27 - D66 spreekt van een pijnlijke boodschap voor het Nationaal Paracentrum en Teuge: ,,De B++-route (het Teuge-alternatief dat over de West-Veluwe, red.) is geen passende oplossing gebleken", zegt Jetten, in reactie op de brief van staatssecretaris Dijksma.

14:20 - Rob Jetten (D66) spreekt van 'suboptimale routes', maar lijkt zich neer te leggen bij de lage aan- en uitvliegroutes voor Lelystad Airport zoals die nu voorliggen. ,,Die gaan hinder veroorzaken", erkent hij.

Wel wil D66 bekijken of de herindeling van het luchtruim deels eerder kan; daardoor zouden de routes van Lelystad Airport hoger kunnen komen te liggen. D66 zegt ook dat er niet meer dan 10.000 vluchten per jaar mogen plaats vinden vanaf Lelystad, totdat het luchtruim is heringedeeld. Dat is in lijn met de plannen van Dijksma.

Wat staat D66 toch ver van de mensen vandaan. Grote onrust bij inwoners van oa Apeldoorn heeft hij geen boodschap aan? #lelystadairport — Sunita Biharie (@Sunita_Biharie) 28 september 2017

14:15 - de Partij voor de Dieren herhaalt haar standpunt te stoppen met de plannen voor Lelystad Airport en de uitbreidingsplannen van Schiphol. Volgens de partij mag de groei niet ten koste gaan van de veiligheid.

14:10 - Na GroenLinks hekelt ook SP-Kamerlid Cem Lacin het feit dat Schiphol gisteren in de media op de zaken vooruitloopt, en spreekt van ruimte voor groei.

14:08 - Dat tijdens het proces een route verlegd wordt (over Nationaal Park de Hoge Veluwe, Klarenbeek en dan via Deventer/Bathmen naar Lemelerveld), is volgens Kröger 'onacceptabel'.

14:05 - Eerste spreker is Suzanne Kröger. Zij zegt dat aanleiding is voor meer onderzoek naar de geluidsoverlast, waarbij ze verwijst naar het onderzoek van HoogOverijssel. Ook wil ze een een onafhankelijke toets van de MER (rapport naar milieu- en geluidseffecten) uit 2014.