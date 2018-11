LIVE | Kamer twijfelt aan ‘signalen tekort aan personeel voor spoedeisende hulp’ in Lelystad

Doorstart IJsselmeer­zie­ken­hui­zen: dit is wat we nu weten

13:06 Wat als er zich tijdens mijn bevalling thuis een ernstige complicatie voordoet en ik moet met spoed naar het ziekenhuis. Kan ik dan in Lelystad of Emmeloord terecht? Nee, zo blijkt uit de brief die zorgminister Bruno Bruins dinsdagavond aan de Tweede Kamerleden stuurde over de stand van zaken omtrent de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. St Jansdal in Harderwijk gaat voor de overname in Lelystad en Dronten, de Antonius Zorggroep uit Sneek voor Noordoostpolder en Urk. Lelystad krijgt geen volwaardige eerste hulp en ook geen acute verloskunde. Dit is wat we nu weten over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen.