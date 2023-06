LIVE play-offs | VVV en Almere City strijden om eerste ticket play-off finale

Gemeenten en provincies willen in gesprek over voorjaars­no­ta: wat zijn de gevolgen van de bezuinigin­gen?

Gemeenten en provincies willen met het kabinet en de Tweede Kamer in gesprek over de voorjaarsnota. Volgens de voorjaarsnota is er vanaf 2026 structureel 3,4 miljard euro minder beschikbaar voor de decentrale overheden. Hierdoor zouden zij niet genoeg geld beschikbaar hebben om hun taken uit te voeren.