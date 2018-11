LIVE | Rechter doet uitspraak over afschot herten in Oostvaardersplassen

De uitspraak in dit kort geding is de juridische strijd tegen het afschieten van de edelherten mogelijk nog niet voorbij. Stichting Stamina, een van de zes protesterende partijen, heeft namelijk bezwaar aangetekend tegen het verlenen van de afschotvergunning door de provincie Flevoland. De rechter heeft dat in dit geding niet meegenomen. Mogelijk leidt dit bezwaar bij afwijzing tot een nieuwe juridische procedure.

Geen zin

Verder uitstel komt de provincie Flevoland slecht uit. Eerder zei een woordvoerder in deze krant dat haast geboden is, omdat het aantal herten weer groeit. Om die reden werd ook vergunning gegeven voor het afschieten van 1830 dieren, in plaats van de geplande duizend. ,,Als we nu niet beginnen, heeft het afschieten geen zin meer. Dit is het moment, omdat er anders nog veel meer bijkomen en dan is het afschieten in korte tijd niet meer haalbaar.”