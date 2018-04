LIVE: Zo'n 200 mensen protesteren tegen beleid Oostvaardersplassen

12.15 u. - De tocht bij het provinciehuis is begonnen. Een lint van 100 meter maakt een rondje rond het provincie huis. Veel witte bloemen. Veel mensen zijn in het zwart gekomen op verzoek van de organisatie.

12. 07 u. - Organisator van de actie is Bas Metsenmaekers, oud hoefsmid uit Aalsmeer. Hij eist namens de actiegroepen dat het afschieten per direct stopt, dat het bijvoeren blijft doorgaan tot er weer voldoende voedsel is en dat op de lange termijn de Oostvaardersplassen verder gaat met een veel kleinere populatie grote grazers, zodat onnodig hongerlijden verleden tijd is. ,,Dit is de laatste protestactie waarbij ik garandeer dat alles vreedzaam verloopt", zegt Metsenmaekers. ,,Als de provincie nu nog niet luistert dan trek ik mijn handen er vanaf en zoeken ze het maar uit. Hoe het dan verder gaat, daar kan ik alleen maar over speculeren. De emoties zijn groot bij veel actievoerders."