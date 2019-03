Lot VVD-raadslid Bart Schopman onbeslist na omstreden IQ-tweet

Lot VVD-raads­lid Lelystad nog onbeslist na omstreden tweet

18 maart Nog steeds is niet bekend wat er gaat gebeuren met VVD-raadslid Bart Schopman uit Lelystad. De VVD in Lelystad en Schopman maken gebruik van een 'afkoelingsperiode’, nadat de laatste een omstreden tweet de wereld instuurde. Dat zegt Fractievoorzitter Dennis Grimbergen na een overleg dat hij maandagavond voerde met Schopman. Donderdag wordt bekend of en welke maatregelen volgen. Grimbergen: ,,Er zijn verschillende opties. Welke dat zijn ga ik niet zeggen.”