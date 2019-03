Lot VVD-raadslid Lelystad nog onbeslist na omstreden tweet

De VVD in Lelystad zit erg in haar maag met een omstreden tweet van het raadslid. Schopman stelde op Twitter dat potentiële stemmers van de PVV en FvD een laag IQ hebben. De VVD distantieert zich van de tweet . Een overleg maandagavond had duidelijkheid moeten geven over zijn politieke loopbaan bij de Lelystadse VVD. Dat besluit wordt nu dus uitgesteld tot donderdag. ,,We hebben het overleg gebruikt om met elkaar van gedachten te wisselen. We zijn er nog niet over uit wat er gaat gebeuren. Er zijn verschillende opties, daar gaan we de komende dagen beiden over nadenken. Dan beslissen we hoe nu verder", laat Grimbergen desgevraagd weten.