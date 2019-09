Luchtvaartverenigingen eisen uitstel start verkeersleiding Lelystad Airport

De organisaties hebben hun bezwaren en zorgen schriftelijk kenbaar gemaakt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om de Aircraft Owners en Pilots Association Netherlands (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of commercial Aviation (NACA). Volgens de drie organisaties leidt de invoering van luchtverkeersleiding in Lelystad tot een beperking van de algemene luchtvaart, zolang de Flevolandse luchthaven nog niet geopend is voor groothandelsverkeer.

‘Nooit om gevraagd’

De organisaties wijzen er op dat volgens cijfers van het CBS in 2018 in totaal 103.365 vliegbewegingen konden plaatsvinden bij luchthaven Lelystad, terwijl daar geen luchtverkeersleiding aanwezig was. ,,De algemene luchtvaart heeft nooit om luchtverkeersleiding op Lelystad gevraagd. Het instellen van luchtverkeersleiding zal leiden tot flinke operationele beperkingen, terwijl, naar wij vrezen, de kosten voor met name de (vaste) gebruikers aanmerkelijk zullen stijgen als gevolg van de heffing van zogenoemde ‘terminal air navigation charges‘’, zo schrijven de organisaties.

Lesvluchten

In de brief wordt gesteld dat met name door de vele lesvluchten vanaf Lelystad er weinig ruimte over zal blijven om ander vliegverkeer af te handelen. Het argument van het ministerie dat de verkeersleiders bij een start per 7 november al kunnen oefenen voor de tijd dat groothandelsverkeer toegelaten wordt tot de luchthaven in Flevoland vinden de drie organisaties niet steekhoudend. Volgens hen is er nu in Nederland al sprake van een tekort aan luchtverkeersleiders en biedt Schiphol betere opleidingsmogelijkheden. Mocht de start per 7 november toch doorgaan, dan verwachten zij dat belemmeringen en extra kosten voor de algemene luchtvaart worden voorkomen.