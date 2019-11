Luchtverkeersleiders starten op Lelystad Airport, maar vakantievluchten ontbreken: ‘Ik ben hier niet blij mee’

Lelystad Airport, 8.23 uur vanochtend. Een klein vliegtuigje stijgt op via de verlengde start- en landingsbaan. Niets nieuws, zo gaat dat hier al vier decennia. Toch is de vlucht bijzonder. Het is voor het eerst dat een piloot toestemming heeft moeten vragen voor vertrek.

Volop contact met piloten

Sinds donderdagochtend is Lelystad Airport een gecontroleerde luchthaven met luchtverkeersleiding. Dagelijks bemannen een luchtverkeersleider en een assistent de verhoogde verkeerstoren aan de rand van het vliegveld. Het afgelopen jaar zijn er 24 medewerkers opgeleid. De luchtverkeersleider staat continu in contact met de piloot van ieder vliegtuig dat wil vertrekken of landen.

,,Voorheen keken piloten door hun raam en moesten ze zelf goed kijken dat ze niet tegen elkaar botsten”, vertelt general manager Jurgen van Avermaete van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). ,,Vanaf nu is de luchtverkeersleider daarvoor verantwoordelijk. Piloten moeten toestemming vragen aan de verkeerstoren om de motoren te starten, wanneer ze de baan op willen, als ze willen opstijgen of landen. Er is contact met ieder toestel in de omgeving. Van tevoren dienen piloten een vluchtplan in met alle details van hun vlucht. Er komen dus een aantal handelingen bij.”

Grootste luchthaven voor recreatief vliegverkeer

Lelystad Airport is met circa 100.000 vliegbewegingen per jaar het grootste vliegveld voor recreatieve luchtvaart in Nederland. Het gaat veelal om lesvluchten, recreatieve vluchten en soms ook zakelijke vluchten. Een klein deel van deze vluchten vliegt de routes die straks ook door vakantievliegtuigen op weg naar Zuid-Europa gebruikt worden. ,,Dan moet je denken aan de kleine toestellen die op instrumenten vliegen, meestal zijn dat zakelijke vluchten”, zegt Van Avermaete. ,,Het gaat dagelijks om een paar vluchten tussen zes en tien uur ’s avonds. Zij vliegen op minimaal 1800 meter hoogte, het dubbele van de hoogte die zo tot nu toe vlogen. Voor het overige kleine vliegverkeer – dat is het merendeel – zijn aparte vertrek- en naderingsroutes opgesteld zodat ze veilig kunnen opereren vanaf Lelystad Airport.”

Volledig scherm Lelystad Airport is al jaren de grootste luchthaven van Nederland voor de recreatieve luchtvaart. © Freddy Schinkel/Archief

Kritiek op snelle invoering

De invoering van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport krijgt kritiek van belangengroepen in de recreatieve luchtvaart, zoals de KNvVL, NACA en AOPA. Zij stuurden eind september een brandbrief naar minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat waarin ze bezwaar maakten. Daar is helemaal geen noodzaak voor, stellen ze. Wanneer er vakantievluchten vanaf Lelystad gaan vliegen is immers nog onzeker.

Eigenaar Luuk van Hooijdonk van vliegschool Wings over Holland is niet blij. ,,Ik ben hier niet gelukkig mee. We zijn onze vrijheid en een groot deel van het gemak kwijt. We moeten veel extra handelingen verrichten, zoals het indienen van vluchtplannen. Eén vliegplan kost niet veel tijd, maar tientallen per dag zoals bij ons, daarvoor moet ik een extra medewerker aannemen.”

Volledig scherm Directeur Luuk van Hooijdonk van vliegschool Wings over Holland. © Foto Freddy Schinkel

Omdat de veiligheidseisen op de luchthaven zijn verscherpt, verliest de recreatieve luchtvaart zijn laagdrempeligheid, vreest Van Hooijdonk. ,,Voorheen liep je bij ons zo de hangar in en de airside op. Nu hebben we alle toegangsdeuren met speciale beveiligingssystemen moeten barricaderen. De laagdrempeligheid verdwijnt. Een voorbeeld. Als je voorheen een vliegles cadeau kreeg, liepen familieleden mee de hangar in, maakten foto’s en zwaaiden je uit vanaf de airside. Dat mag nu niet meer. Je moet buiten de hekken een plekje zoeken en maar hopen dat je een glimp opvangt. Dat maakt het minder leuk.”

Nieuwe regels

Voor directeur Hanne Buis van Lelystad Airport betekent de invoering van luchtverkeersleiding een belangrijke stap op weg naar de opening van haar luchthaven als vakantievliegveld. ,,Wij waren 46 jaar lang een ongecontroleerd vliegveld waar op zicht werd gevlogen. Maar met de komst van vakantievluchten gelden er straks andere regels. Het gedrag van mensen verander je echter niet a la minute. Daarom is ervoor gekozen nu alvast luchtverkeersleiding in te voeren, zodat iedereen daaraan kan wennen.”

De kritiek vanuit de recreatieve luchtvaart heeft ook Buis meegekregen. Toch denkt ze niet dat de weerstand groot is. ,,Wij hebben enquêtes gehouden waaruit blijkt dat er één of twee bedrijven overwegen om hier weg te gaan. Veel gebruikers vinden de aanwezigheid van luchtverkeersleiders prima. En ja er is ook een kleine groep die zorgen heeft en waarmee we in gesprek zijn om te proberen hun zorgen weg te nemen.”

Licht op groen?

Voor Lelystad Airport zelf staat nu niets meer in de weg om te starten als vakantievliegveld. Wanneer dat is, blijft ongewis. De geplande opening in april 2020 werd door de minister uitgesteld. Buis: ,,Als de politiek het licht op groen zet, kunnen we snel starten.”