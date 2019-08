Magere Flevolandse konikpaarden in Spanje wellicht ziek van parasiet

Daling werkloos­heid Flevoland blijft achter

15:44 De daling van de werkloosheid blijft in Flevoland iets achter bij de landelijke ontwikkelingen. Gemiddeld was het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland begin deze maand 16,3 procent lager dan een jaar eerder, maar in Flevoland bedroeg de daling 13,2 procent. Dat blijkt uit de jongste maandrapportage van de uitkeringsinstantie UWV.