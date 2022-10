Man (18) uit Lelystad opgepakt voor gewapende straatroven in Groningen: ‘Ze dreigden met mes’

De politie heeft vandaag een 18-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij drie gewapende straatovervallen in Tolbert. Hij zou die samen met een 22-jarige man uit de Groningse gemeente Westerkwartier hebben gepleegd.

Politieteam Westerkwartier was al vier dagen op zoek naar het duo nadat er in het Groningse Tolbert in één etmaal drie gewapende straatroven plaatsvonden.

Op Facebook meldde het bewuste politieteam: ‘In alle gevallen is er sprake van twee daders met een getinte huidskleur en grijs/zwarte kleding. In alle drie gevallen is gedreigd met een mes’.

De leeftijd van de daders werd in eerste instantie geschat tussen 16 en 18 jaar, één van hen droeg volgens de politie een blokjesbeugel.

Drie straatroven

De eerste straatroof vond volgens de politie plaats op vrijdagavond 30 september rond half elf bij de Sunckemalaan. ‘Daar werd een jongen beroofd van een elektrische step’.

Rond kwart over twaalf werd een vrouw in de omgeving van Het Gebient beroofd van haar elektrische fiets. ‘Ook hier was sprake van bedreiging met een mes, specifiek wordt een kapmes genoemd’.

En op zaterdagmiddag 1 oktober werd rond half twee bij de Leuringslaan een meisje beroofd van haar telefoon.

Opgepakt

Vandaag verscheen via hetzelfde Facebookaccount het bericht dat er twee verdachten zijn aangehouden. ‘Een 22-jarige man uit de gemeente Westerkwartier en een 18-jarige man uit Lelystad. Zij zitten vast en zullen worden verhoord. Mede dankzij een tip zijn wij de verdachten op het spoor gekomen, we danken jullie dan ook voor het meedenken!’

Hoe de 18-jarige man uit Lelystad 110 kilometer verderop is beland, meldt de politie niet. Woordvoerster Anne Kok van Politie Noord-Nederland: ,,Zij zijn aangehouden na onderzoek en tips die wij kregen, verder laten wij het bij de informatie die wordt vermeld via social media.’’

