Man (19) krijgt tien jaar celstraf voor op straat doodschieten Almeerder na ruzie

Joris uit Emmeloord speelt de zoon van Bert Visscher in grote theaterpro­duc­tie: ‘Ik heb er zin in!’

Joris van de Boer (12) uit Emmeloord is gecast voor de theaterproductie ‘Ripperda’. Hij speelt daarin de zoon van de Groninger Johan Willem Ripperda die het in de achttiende eeuw schopte tot eerste minister van Spanje en legeraanvoerder in Marokko. Ripperda wordt gespeeld door cabaretier Bert Visscher.