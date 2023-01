Man (25) uit Almere vast voor handel in persoonlijke data tientallen miljoenen mensen

Medewer­kers jeugdin­rich­ting Lelystad kijken Opsporing Verzocht en zien een bekend gezicht

Medewerkers van de jeugdinrichting in Lelystad keken onlangs vreemd op toen ze in het tv-programma Opsporing Verzocht een bekend gezicht voorbij zagen komen. Op de beelden werd het gezicht van één van de jongeren die vastzit in de JJI getoond, omdat hij als verdachte werd aangemerkt.

20 januari