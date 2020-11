Man (31) opgepakt voor overval op pizzeria in Lelystad dankzij wakkere inwoner

De politie heeft een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het overvallen van een pizzeria in Lelystad gisteravond. Er wordt nog onderzocht of deze verdachte ook verantwoordelijk is voor twee andere overvallen op pizzeria's in de stad.

Gisteravond werden in Lelystad twee pizzeria's overvallen. Eerst was de New York Pizza aan de Neringweg aan de beurt. Hier kwam rond 18.00 uur een man binnen met een steekwapen die geld eiste. Het personeel drukte de alarmknop in en gaf de man uiteindelijk een klein bedrag mee, omdat er weinig geld in de kassa zat. De overvaller is daarna op een fiets gevlucht.

Twee keer in één week

De politie startte meteen een onderzoek en via Burgernet werd mensen opgeroepen naar de overvaller uit te kijken. Het was overigens voor de tweede keer deze week dat de pizzeria aan de Neringweg werd overvallen, afgelopen dinsdag gebeurde dit ook en hier werd eveneens gedreigd met een wapen. Er werd in eerste instantie een verdachte in deze zaak opgepakt, maar dit bleek de verkeerde persoon te zijn.

Terwijl de politie gisteravond nog bezig was met het onderzoeken van de eerste overval, was het rond 21.00 uur opnieuw raak. Nu was de Domino's aan de Weversstraat het doelwit. De dader dreigde met een mes en eiste geld. Ook bij deze overval maakte hij een klein geldbedrag buit. Hij ging er daarna te voet vandoor.

Arrestatie

De politie kon gisteravond één verdachte aanhouden, het gaat om een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man kwam in beeld toen een inwoner uit Lelystad de verdachte herkende nadat diens signalement was verspreid.

Volgens de politie is deze aangehouden verdachte mogelijk ook betrokken bij de twee andere overvallen op de pizzeria's, maar dat is nog niet helemaal zeker. Getuigen wordt daarom opgeroepen zich te melden als zij iets van de overvallen hebben gezien. Bij de drie overvallen raakte niemand gewond, wel is het getroffen personeel flink geschrokken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.