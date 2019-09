Man (36) die vrouw verkrachtte op feestje in Lelystad veroordeeld tot 2 jaar cel

Molotov-cock­tail tegen gevel in Lelystad was ‘een impuls’

25 september Zijn tante had problemen met iemand en de 21-jarige Arie C. uit Capelle aan den IJssel wilde haar daarbij helpen. Dus gooide hij op 15 november 2016 een molotov-cocktail richting een huis aan De Schans in Lelystad. Gelukkig werd de brand die daardoor ontstond snel ontdekt. Anders had het heel anders af kunnen lopen voor de bewoners.