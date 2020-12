Man (37) die ‘lieve buurman’ in Lelystad zou hebben doodgestoken, moet nog worden onderzocht: zaak uitgesteld

Moet opa (82) uit Lelystad de cel in om misbruik kleindoch­ters, of is het een valse aangifte?

4 december Vrijspraak of de bak in: het wordt de komende weken spannend voor een 82-jarige man uit Lelystad. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van twee kleindochters, maar er zijn twijfels of dat ook is gebeurd. Het politiedossier rammelt nogal.