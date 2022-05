Man (37) met slijptol probeert politie in Lelystad voor de gek te houden, maar valt door de mand

Een getuige had gezien hoe de man met de slijptol een slot doorsleep en belde de politie. De 37-jarige man had in zijn rugtas een slijptol en twee fietssleutels. Hij wilde onder een arrestatie uitkomen door aan te tonen dat het zijn fiets was waar hij naast liep, omdat zijn sleutel op het kettingslot paste dat aan de fiets hing.

Toen de agenten eenmaal echt onderzoek instelden liep de man zonder vaste woon- of verblijfplaats dubbel tegen de lamp: Hij had eerder in de week een winkeldiefstal gepleegd bij een kledingwinkel in winkelcentrum de Gordiaan en was er vandoor gegaan. Dat was reden genoeg voor de agenten om te concluderen: 'twee vliegen in een klap'. Ze sloten de man in.