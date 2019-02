Man die dreigde met bloedbad tegen burgemeester Lelystad krijgt voorwaardelijke werkstraf

De bedreiging was afkomstig van een 33-jarige werkloze man uit Noord-Brabant. Dat de burgemeester niet over het beleid in de Oostvaardersplassen gaat, wist deze Steven de C. niet eens, zei hij woensdag tegen de politierechter. Hij is begaan met de dieren, zoals hij het omschreef, en tikte in ‘een emotionele opwelling’ de tekst op zijn computer. ,,Binnenkort kom ik langs, mijn geweer is al geladen, want er zijn te veelboswachters/ambtenaren die de natuur geen goed doen. Het wordt een bloedbad’', schreef hij onder meer. Hij stuurde de bedreigingen via formulieren op de websites van de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer, onder meer gericht aan het adres van burgemeester Ina Adema en aan ambtenaren van de provincie en boswachters.

De provincie Flevoland wil met het door Staatsbosbeheer laten afschieten van circa 1830 edelherten een nieuwe massale sterfte van de dieren zoals in de winter van 2017 op 2018 voorkomen. Het beheer van dit natuurgebied heeft tot felle discussie geleid. Meerdere bedreigingen kwamen binnen bij onder meer de provincie en bij Staatsbosbeheer, zei de officier van justitie. De C. heeft de bedreigingen bekend. Hij reageerde emotioneel nadat hij was ontslagen. ,,Ik heb ontzettend spijt, het was een domme actie’', zei hij. De officier van justitie vroeg om een werkstraf van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk. Zij ziet de bedreiging als een van veel meer bedreigingen die ambtenaren kregen. De rechter kwam lager uit dan de eis omdat het De C. duidelijk is dat hij zoiets niet weer moet doen.

